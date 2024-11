Secretaria do Idoso oferta passeios temáticos de Natal em Londrina

A partir desta quarta-feira (27), a SMI (Secretaria Municipal do Idoso) inicia uma série de passeios natalinos gratuitos voltados a pessoas com idade acima de 60 anos atendidas pelos serviços do órgão. A previsão é de realizar 15 passeios ao todo, finalizando em 20 de dezembro.





A SMI oferecerá o transporte e uma equipe para acompanhar os idosos, guiando o passeio pelas decorações natalinas espalhadas pela cidade, como a árvore no Lago Igapó e os enfeites ao longo da Avenida Higienópolis. Essa iniciativa conta com a parceria da London City Tour, como forma de contrapartida social, e do Iate Clube de Londrina.

COM PREVISÃO DE ATENDER ATÉ 50 IDOSOS POR DIA





O passeio é gratuito para pessoas com idade acima de 60 anos, e tem capacidade diária para atender 50 idosos. Para participar, é necessário se inscrever junto aos CCI (Centros de Convivência da Pessoa Idosa) das regiões leste, oeste e norte, seja presencialmente ou por telefone. O local de embarque será informado no momento da inscrição, assim como outras informações adicionais.

O CCI Norte está localizado na Rua Luís Brugin, 570, no Conjunto Habitacional Maria Cecília, com telefone (43) 3373-0092. O CCI Oeste está na Rua Serra Pedra Selada, 111, no Jardim Bandeirantes, e o contato pode ser feito através do número (43) 3375-0334. Já o CCI Leste se encontra na Rua Gabriel Matokanovic, 260, no Jardim da Luz, tendo o telefone (43) 3375-0307.





A ação é voltada aos idosos atendidos pela secretaria a partir de serviços como os CCIs, instituições de longa permanência como Lar São Vicente, Lar dos Vovôs e das Vovós, Casa do Bom Samaritano, Instituto Não Me Esqueças e Casa de Apoio Madre Maria Gertrudes. Também participam o GPFIN (Grupo de Pesquisa de Avaliação e Intervenção em Fisioterapia Neurofuncional) e o Parkinter (Projeto de Assistência Integrada e Especializada a Indivíduos com doença de Parkinson), entre vários outros.

“Essa ação permitirá que as pessoas idosas vivam o verdadeiro espírito do Natal. Muitos idosos, em especial os mais vulneráveis, os que residem em distritos e os institucionalizados poderão contemplar a decoração, aproveitar o passeio e vivenciar uma experiência que muitas vezes pode ser única, fortalecendo seus vínculos sociais e comunitários, e renovando suas esperanças. Londrina é uma cidade que acolhe e cuida das suas pessoas idosas e essa ação é mais uma iniciativa que evidencia essa atenção e cuidado”, destacou a secretária municipal do Idoso, Andrea Ramondini Danelon.





Uma ação como essa foi realizada também no ano anterior pela SMI. Em 2024, a secretaria espera atender cerca de 700 pessoas.





