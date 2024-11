Segunda-feira será de sol e calor em Londrina e municípios da região

Nesta segunda-feira (18), o dia será quente e com sol em toda a região de Londrina, conforme aponta o Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





A semana começa com tempo estável na maioria das regiões paranaenses. O sol predomina com temperaturas em rápida elevação e faz calor durante a tarde com a temperatura chegando aos 33°C.





Nos próximos dias a i nstabilidade atmosférica aumenta e há possibilidade de ocorrência de chuvas e temporais localizados.





A temperatura mínima registrada nesta segunda-feira em Londrina foi de 20°C.





