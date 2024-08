Segunda-feira será de Sol e frio em Londrina e nos municípios da região

Nesta segunda-feira (26), o tempo fica estável, sem chuvas e com bastante em frio em Londrina e nos Municípios da região, conforme apontam os dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





A presença de uma massa de ar polar faz as temperaturas permanecerem baixas durante o dia e, mesmo com o predomínio do Sol, as máximas não devem passar de 19°C.

Nos próximos dias, a massa de ar polar continua atuando na região. O Sol predomina, mas ainda faz bastante frio. Já durante a tarde as temperaturas devem ficar mais agradáveis, com a umidade relativa do ar baixa em alguns momentos.





A temperatura mínima registrada na manhã desta segunda-feira em Londrina foi de 5°C.