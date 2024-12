Segunda-feira será de Sol e temperatura amena em Londrina e nos municípios da região

Nesta segunda-feira (16), Londrina e os Municípios da região terão um dia de Sol e de temperatura amena, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).







Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Apesar da estabilidade, nuvens devem aparecer durante todo o dia, mas sem chances de chuvas. Faz Sol durante a tarde com, a máxima podendo chegar aos 27°C.







Publicidade

Já na terça-feira (17), a maioria das regiões do Paraná terá tempo estável ao longo do dia, com possibilidade de garoa ou chuva fraca em alguns momentos.







A temperatura mínima registrada em Londrina nesta segunda-feira foi de 17°C.