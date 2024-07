Adolescente é esfaqueado enquanto urinava em terreno baldio em Apucarana

Um adolescente de 17 anos foi esfaqueado enquanto urinava em um terreno baldio no Jardim Paraíso, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na madrugada deste domingo (28).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local do crime, onde a vítima contou ter ido a um terreno baldio ao lado de uma tabacaria para fazer xixi e, enquanto isso, teria levado uma facada no lado esquerdo do tórax.

O adolescente disse não saber quem é o autor do crime, mas duas testemunhas - a namorada e um amigo da vítima - viram o suspeito correndo na direção de uma praça ensanguentado. O acusado teria fugido a pé junto com uma mulher que o esperava.





Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) prestou os primeiros socorros à vítima, que, posteriormente, precisou ser encaminhada ao Hospital da Providência para receber atendimento médico especializado.





O suspeito ainda não foi identificado e localizado.





(Matéria em atualização.)