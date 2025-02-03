Pesquisar

Máxima de 27°C

Segunda-feira será de tempo instável e temperatura amena em Londrina e nos Municípios da região

Redação Bonde
03 fev 2025 às 10:00

Vinicius Guerra - Estagiário*
A segunda-feira (3) será de tempo instável e temperatura amena em Londrina e nos Municípios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).


Os índices de instabilidade seguem elevados em todo o Paraná, favorecendo a ocorrência de pancadas isoladas de chuva acompanhadas de trovoadas em várias regiões, principalmente a partir da tarde. 

Essas chuvas poderão ser intensas, com densa atividade elétrica, rajadas de vento e volumes significativos em um curto intervalo de tempo.

Nos próximos dias espera-se um aumento das instabilidades no território paranaense e, consequentemente, maiores acumulados de chuva. As temperaturas continuam amenas e não devem ultrapassar os 28°C durante a semana.


A temperatura mínima registrada em Londrina nesta segunda-feira foi de 20°C e a máxima pode chegar aos 27°C.


Previsão do tempo meteorologia Simepar Londrina chuva
