UEL abre inscrições para processo seletivo de contratação de engenheiro civil

A UEL (Uiversidade Estadual de Londrina), por meio da Prorh (Pró-Reitoria de Recursos Humanos) e a Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), abriu, na quinta-feira (30) as inscrições para o PSS (Processo Seletivo Simplificado) com objetivo de contratar de agente universitário profissional para a função de engenheiro civil. Os profissionais interessados podem fazer a inscrição até às 18h do dia 17 de fevereiro e confirmar o pagamento do preço público, no valor de R$ 100,00, até o dia seguinte.





Conforme a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, o cargo prevê o desenvolvimento das atividades no regime de trabalho de 40 horas semanais e vencimento básico de R$ 7.616,88.

A contratação é instituída por meio do edital Prorh nº 014/2025 , que estabelece a prova de títulos como principal etapa classificatória do processo seletivo. Assim, os interessados serão avaliados quanto à formação acadêmica, experiência profissional e desenvolvimento de outras atividades a partir da apresentação dos documentos comprobatórios, que devem ser enviados no próprio sistema de inscrição.





Ainda segundo a Prorh, as atividades definidas no perfil profissiográfico envolvem o desenvolvimento, planejamento, orçamento e execução de projetos de Engenharia Civil, bem como a realização do controle de qualidade dos suprimentos e dos serviços comprados e executados pela Universidade Estadual de Londrina.





O cronograma do PSS prevê a publicação da relação dos candidatos inscritos no dia 24 de fevereiro de 2025, às 17h, no portal da Cops e no Diário Oficial do Estado do Paraná – Suplemento de Concursos Públicos, até o dia 27 de fevereiro. Já o resultado da Prova de Títulos será divulgado às 17h do dia 12 de março no portal da Cops.



