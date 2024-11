Segunda-feira será de tempo instável e temperatura amena em Londrina e região

A segunda-feira (4) será de tempo instável e temperatura amena em Londrina e nos municípios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

A instabilidade continua elevada devido à presença de uma massa de ar quente e úmido. Além disso, pode chover em vários momentos do dia, mas as chances para ocorrência de tempestades são baixas.

Nos próximos dias o tempo segue instável e sem muita mudanças na região.

A temperatura mínima registrada nesta segunda-feira foi de 20°C e a máxima pode chegar aos 26°C.

Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.