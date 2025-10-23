Sema localiza terceiro ponto de lançamento de esgoto clandestino em Londrina

A Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) identificou mais um ponto de lançamento de esgoto clandestino na rede de águas pluviais de Londrina. Os dejetos são lançados na rede por um condomínio residencial da de um condomínio residencial, localizado na Avenida Robert Koch, próximo ao fundo de vale do Córrego Barreiro. na Zona Leste, e vão parar na bacia do Córrego Barreiro. O nome do condomínio não foi divulgado. Esse já é o terceiro caso de crime ambiental ligado ao lançamento irregular de dejetos, problema que também foi identificado no Lago Igapó e no Lago Norte.





O secretário do Ambiente, Gilmar Pereira, disse que esse é o caso mais emblemático até o momento, já que foi possível identificar o lançamento visualmente, sem auxílio de corantes. “Nós detectamos que uma série de tubulações que deveriam estar funcionando estavam totalmente obstruídas”, detalha.

Ainda não foi possível identificar o número exato de apartamentos que estavam ligados ao esgoto clandestino, mas ele afirma que, pelas imagens, são muitos. No caso da Gleba Palhano são pelo menos 90 apartamentos e, no Lago Norte, 448. “Nós estamos com uma série de condomínios residenciais que precisam passar por uma revisão imediata no seu sistema de esgotamento”, afirma.





O ponto foi identificado na terça-feira (21) e o condomínio foi notificado formalmente nesta quarta (22) com prazo de 24 horas para interromper o lançamento irregular do esgoto. O secretário afirma que em breve um canal deve ser disponibilizado à população para denúncias relacionadas a crimes ambientais.

Após cessar o lançamento, diversos parâmetros devem ser observados para calcular o valor das multas, como a mortandade de peixe e o índice de contaminação, obtido através do IQA (Índice de Qualidade da Água), em parceria com o campus e Londrina da UTFPR (Universidade Tecnológica do Paraná). “Nitrogênio, fósforo e coliformes fecais são alguns dos indicativos de que existe a contribuição de esgoto bruto”, explica.



