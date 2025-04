Semáforo começa a funcionar no cruzamento das ruas Mato Grosso e Jorge Velho em Londrina

O conjunto semafórico no cruzamento da rua Mato Grosso com a rua Jorge Velho, no centro de Londrina, vai começar a funcionar a partir desta segunda-feira (31).





De acordo com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), o trecho está com a sinalização horizontal e vertical sendo finalizada pela companhia e, com isso, o trânsito no local vai ser disciplinado pela luzes semafóricas já a partir desta segunda.

A alteração tem como objetivo dar mais segurança aos condutores e, principalmente, aos pedestres que passam pelo local. A CMTU ainda pediu atenção aos motoristas com a nova sinalização ao passarem pelo cruzamento.