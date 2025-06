Semáforo da Benjamin Constant com a Rio de Janeiro já está em funcionamento

Já está em funcionamento o semáforo localizado na esquina entre a Rua Benjamin Constant e a Avenida Rio de Janeiro, no centro de Londrina. O equipamento foi instalado na semana passada pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e colocado em operação na tarde desta segunda-feira (09).





De acordo com a CMTU, o semáforo foi ligado por volta das 14h30 após alguns testes durante o período da manhã. Por ser uma região com diversos estabelecimentos comerciais, creches e áreas de lazer, além de um fluxo intenso de pedestres, o objetivo é que o equipamento traga mais segurança e fluidez para o trânsito.

Após ser questionada pela Folha sobre a situação da pintura da faixa de pedestres, a sinalização horizontal no trecho também foi refeita.





O equipamento entre a Rua Benjamin Constant e a Avenida Rio de Janeiro conta com um semáforo regressivo para pedestres, ou seja, a partir do momento em que a luz fica verde, um cronômetro aponta quando segundos faltam para o vermelho. De acordo com a CMTU, os pedestres têm 15 segundos para fazer a travessia, sendo 10 segundos no verde, 3 em alerta e 2 de bloqueio.





O contador regressivo também está sendo instalado nos cruzamentos da Rua Sergipe com as avenidas Rio de Janeiro e São Paulo e a expectativa, de acordo com a CMTU, é que comece a funcionar até o final da semana.





