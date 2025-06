Domingo no Parque terá programação gratuita para toda a família neste dia 15

A Sociedade Rural do Paraná promove no dia 15 de junho (domingo), das 10h às 18h, a primeira edição do Domingo no Parque, um evento gratuito que transforma o Parque Ney Braga Eventos em um espaço de lazer, cultura e convivência para toda a família. A programação será realizada na área da Fazendinha e terá tema junino. Em caso de chuva, o evento está mantido e todas as atividades serão transferidas para áreas cobertas dentro do Parque.





A programação musical terá apresentações ao vivo de Renan Bispo, às 12h, e da banda Gata de Botas, às 15h30. A recreação infantil contará com atividades como pintura facial, oficina de jardinagem e oficina de pipa, além de barracas com brincadeiras típicas juninas, como pescaria, bola na lata, jogo das argolas e boca do palhaço.

Na área da agroindústria familiar, o público poderá conferir produtos artesanais de diversas marcas, como Geleias Marabu, Estância Baobá, Queijaria Seleção, Pipoca D’ouro, Rei do Milho, Gota da Flor, Maurício Defumados e Garage dos Pães. Os food trucks estarão presentes com as opções do Doug Churros, Leone, Espetaria Meia Rotatória, JC Foods, Kero Crepe e Morcelli Cervejaria.





Durante o Domingo no Parque, o Aquário de Londrina e o Museu da Sociedade Rural do Paraná estarão abertos para visitação das 10h às 17h, oferecendo mais uma opção cultural para os visitantes aproveitarem em família.

“Em junho, a Sociedade Rural do Paraná (SRP) completa 79 anos e uma das formas de celebrar essa data especial é abrindo as portas do Parque Ney Braga Eventos para toda a família. A ideia do Domingo no Parque é justamente criar memórias e desfrutar de momentos com a comunidade ao longo do ano", ressalta o presidente da SRP, Marcelo Janene El-Kadre.





Feira de Adoção de Cães

Em parceria com a CMTU, o evento contará com uma feira de adoção responsável, com cerca de 30 cães vacinados, vermifugados e castrados prontos para ganhar um novo lar.





Lançamento do Tour Londrina

O público também poderá conhecer e adquirir com preço promocional o Tour Londrina, guia de experiências gastronômicas idealizado pela influenciadora Marcela Degusta, com mais de 100 vouchers e economia de até R$ 5 mil.





Com entrada e estacionamento gratuitos, o Domingo no Parque promete uma experiência completa de lazer, cultura e bem-estar ao ar livre para toda a comunidade de Londrina e região. Para garantir a segurança, o conforto e também valorizar os expositores, não será permitido entrar com bebidas ou alimentos no evento.