Semáforos para pedestres na avenida Ayrton Senna começam a funcionar

Os semáforos instalados na avenida Ayrton Senna da Silva, no cruzamento com a rua João Huss, zona sula de Londrina, começaram a funcionar na manhã desta terça-feira (11). Os equipamentos foram instalados pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), após um amplo estudo no local.







“Vimos a necessidade de instalar o semáforo pelo fluxo de pessoas, especialmente de crianças e idosos, assim como o de carros, devido à grande quantidade de comércio e serviços. Verificamos que neste ponto de travessia, a faixa de pedestres não estava sendo obedecida e para a preservação da segurança no trânsito resolvemos implantar essa sinalização”, comenta o presidente da CMTU, Marcelo Cortez.



Os semáforos funcionam por meio de botoeiras. Dessa forma, os pedestres que desejam atravessar a pista, devem acionar os botões para que o fluxo de veículos seja interrompido. Quando não forem ativados, os dispositivos de comando manterão o sinal verde e o tráfego normal, evitando fechamentos desnecessários e congestionamentos. Agentes da CMTU permanecerão no local para orientar pedestres e condutores.







“Ao acionar o botão, o pedestre deve aguardar 20 segundos para o sinal fechar para os condutores e verificar que todos os veículos pararam antes de atravessar. Nossa expectativa é de instalar, em breve, botoeiras com tempo de fechamento para auxiliar ainda mais o pedestre nessa travessia. Estamos buscando trazer tecnologias e avançar em relação aos semáforos em Londrina, inclusive, com estudos para implantação de uma nova dinâmica no trânsito”, diz.







