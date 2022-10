Exames de piloto de Londrina encontrado em floresta de Roraima são animadores

O piloto londrinense Otávio Augusto Munhoz Silva recebeu o diagnóstico de um exame para avaliar se ele havia contraído malária e também da radiografia para avaliar se tinha fraturas na manhã desta segunda-feira (10) e foi constatado que ele não contraiu malária e tampouco estava com ossos quebrados.





A informação foi confirmada por sua esposa, Gleice Tamires Ferreira, e por sua irmã, Cássia Munhoz, que viajaram até Roraima para acompanhar as buscas de Silva. O piloto caiu com sua aeronave no dia 27 de setembro em Roraima e permaneceu 13 dias perdido em floresta fechada.

Silva permanece hospitalizado em Boa Vista, capital do Estado, e está recebendo soro para se recuperar do trauma. Ele ainda está um pouco desorientado. Durante os 13 dias que permaneceu dentro da mata, ele ficou sem ter o que comer, e só sobreviveu com a água que ingeriu.





Ele teve a sorte de ter sido encontrado por um barqueiro, cujo nome ainda não foi divulgado, e que o conduziu para uma propriedade nas imediações. A reportagem tentou obter detalhes do resgate, mas a família ainda não chegou a entrar no assunto. “No momento estamos respeitando o espaço dele. Teremos muito tempo para conversar sobre o acidente”, afirmou a esposa.

A irmã dele, a guarda municipal Cássia Munhoz, afirmou que ainda está esperando Silva se recuperar para tentar saber uma possível data da alta hospitalar e de retorno a Londrina. “Os exames foram bons. Negativo para malária. Ainda não consegui conversar com ele”, ressaltou.





Silva foi localizado neste domingo (9), em Roraima. A aeronave que ele pilotava sofreu uma queda no dia 27 de setembro e a Força Aérea Brasileira localizou-a no dia seguinte. Havia pegadas dele próximas à aeronave, que ficou destroçada.





