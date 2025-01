Semana começa com 3,1 mil vagas de empregos em Londrina

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 20.786 vagas de empregos com carteira assinada, sendo 3.174 só em Londrina. Esse é o maior número de oportunidades do ano, superando os 17.371 postos de trabalho com carteira assinada oportunizados na segunda semana de janeiro.





Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 723 vagas, supervisor de exploração agrícola, com 663, faxineiro, com 110, e servente de obras, com 105 oportunidades. Também são destaque as regiões de Campo Mourão (2.077), Umuarama (1.650) e Foz do Iguaçu (1.276).

Em Umuarama, há oferta de emprego para alimentador de linha de produção, com 638 vagas, trabalhador volante da agricultura, com 180, assistente administrativo, com 85, e abatedor, com 76.





Na região de Foz do Iguaçu, os destaques são para alimentador de linha de produção (427), repositor de mercadorias (114), e operador de caixa (76).

A maior parte das vagas ofertadas nesta semana no Paraná é para alimentador de linha de produção, com 5.927 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de trabalhador volante da agricultura, com 671 vagas, supervisor de exploração agrícola, com 663, e magarefe, com 528.





Pela terceira vez consecutiva no ano, a Região de Cascavel concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 4.317 oportunidades. São ofertadas 1.138 vagas para alimentador de linha de produção, 296 para abatedor, 190 para magarefe e 167 para operador de caixa.

A região da Grande Curitiba tem 3.701 oportunidades. São ofertadas 518 vagas para alimentador de linha de produção, 216 para faxineiro, 184 para operador de caixa e 183 para atendente de lojas e mercados.





Na capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 49 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de consultor de vendas (cursando técnico em vendas ou áreas afins), com 8 vagas, analista de recursos humanos (cursando superior em recursos humanos ou áreas afins), com 4 vagas, auxiliar de desenvolvimento infantil (cursando superior em pedagogia ou magistério), com 3 vagas, e eletricista (curso técnico em elétrica), com 2 vagas.

ATENDIMENTO





Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.