Semana da Paz chega à 25ª edição em Londrina com o tradicional Abraço no Lago

De 20 a 30 de setembro, Londrina celebrará a 25ª Semana Municipal da Paz. Como parte da programação, no domingo (21), será realizado no Lago Igapó II o tradicional Abraço no Lago pela Paz, que chega à sua 17ª edição com o propósito de incentivar a cultura de paz, o respeito, a tolerância e a empatia.





O evento, aberto a pessoas de todas as idades, é promovido pelo Conselho Municipal da Cultura da Paz (Compaz) e pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Londrina Pazeando. A participação é gratuita, e qualquer interessado pode se juntar ao movimento, tanto mediante inscrição prévia, por formulário on-line, quanto de forma espontânea no dia da ação.

Para o secretário do Compaz e gestor executivo do Londrina Pazeando, Luis Claudio Galhardi, o ato representa muito mais que um gesto simbólico. “O abraço é resultado de anos de trabalho pela cultura de paz através do diálogo. O importante é que seja uma cidade humana, em que as pessoas vão ao lago para se relacionar, conversar e também para dar o abraço no lago e nas pessoas ao seu lado”, destacou.





A concentração terá início a partir das 7h, reunindo representantes de mais de 60 entidades, entre escolas, empresas, associações e grupos culturais. Até as 10h, haverá apresentações musicais e artísticas em diferentes pontos do lago, criando um ambiente de celebração coletiva. Em seguida, o público se posicionará ao redor do Igapó para dar as mãos, em um pacto simbólico por um convívio social mais empático e solidário.

O evento também contará com atividades interativas. O projeto de extensão Sarau, desenvolvido por estudantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Londrina (UEL), levará mesas e cadeiras para a realização de oficinas de origami, crochê e xadrez, abertas a toda a comunidade.





Segundo o coordenador do projeto, Ernesto Ferreyra, a iniciativa foi criada com o objetivo de oferecer momentos de descontração para os estudantes e participantes das oficinas. “A ideia é que essas atividades proporcionem momentos de descontração lá no próprio Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU), na UEL, e em outros locais de Londrina para todos que participarem. Nosso objetivo é levar isso para outras pessoas e fazer nossos alunos interagirem com núcleos além da Universidade”, explicou.

Instituída pela Lei Municipal nº 8.437 de 2001, a Semana Municipal da Paz visa reafirmar as ações em prol da construção de uma cultura de paz e não-violência em Londrina.





