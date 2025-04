Sergio Moro vem a Londrina nesta sexta para visitar o Hospital do Câncer

O senador do Paraná Sergio Moro virá a Londrina nesta sexta-feira (14) para visitar o Hospital do Câncer do município. Ele participará de uma solenidade para a entrega de recursos no valor de R$ 3,5 milhões ao local.





De acordo com o hospital, os recursos serão fundamentais para a manutenção e continuidade dos tratamentos oferecidos à população, garantindo atendimento a milhares de pacientes que dependem dos serviços prestados.

A cerimônia, marcada para as 10h no anfiteatro do Hospital do Câncer, contará com a presença de autoridades, gestores da instituição, profissionais de saúde, pacientes e representantes da sociedade civil.