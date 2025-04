Haitiana que se perdeu em Apucarana é encontrada pela polícia em Arapongas

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), em conjunto com a Guarda Municipal de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), localizou e auxiliou no reencontro de uma mulher haitiana com seu filho, na tarde desta terça-feira (11) no município. Marie Elimene, de 55 anos, havia se perdido após desembarcar por engano em Apucarana (Centro-Norte), durante uma viagem de São Paulo com destino a Cascavel (Oeste).





Conforme o que foi apurado, a Guarda Municipal encontrou a mulher próxima a um assentamento em Aricanduva, na zona rural de Arapongas. Sem conseguir se comunicar, ela foi encontrada molhada, com frio e com fome e foi encaminhada para atendimento.

Diante da situação a PCPR de Apucarana organizou o encontro com seu filho, Saunel Odilon, que veio de Cascavel para procurá-la. Após o reencontro, mãe e filho embarcaram juntos para Cascavel.