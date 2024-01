Serviços tributários on-line da Secretaria Municipal de Fazenda voltam a funcionar

“Esse trabalho engloba fatores como a atualização monetária, inscrição de créditos em dívida ativa, lançamento do IPTU e taxa de coleta, geração de carnês de IPTU, geração de carnês de parcelamento (ordinário e do Profis), entre outras inserções”, informou.

De acordo com a secretária municipal de Fazenda, em exercício, Wanda Kono, a preparação para cada ano que se inicia envolve várias providências quanto às informações do sistema tributário.

A paralisação temporária das funções tributárias, pela internet, é uma medida necessária e realizada ao final de cada exercício fiscal da Prefeitura, a fim de viabilizar o encerramento financeiro do ano.

Dessa forma, os contribuintes já podem acessar normalmente as diversas modalidades de serviços disponíveis on-line no portal do Município.

Nesta quarta-feira (10), a Prefeitura de Londrina, por meio da SMF (Secretaria Municipal de Fazenda), reativou todos os serviços eletrônicos do seu Sistema Tributário, que estavam suspensos desde 29 de dezembro para a atualização programada que é feita anualmente.

Com a retomada do funcionamento regular, qualquer pessoa pode emitir novamente guias e boletos bancários de anos anteriores, acessar áreas de negociação e parcelamentos de débitos municipais, certidões, alvarás e demais serviços ligados a tributos municipais. Tais funções incluem procedimentos para IPTU, ITBI, ISS, além de multas e taxas adquiridas junto a secretarias e órgãos do Município.

Uma das opções já disponíveis neste começo de ano é a página IPTU 2024, localizada com banner em destaque no site da Prefeitura de Londrina. Nesta área, o contribuinte titular do imóvel já pode fazer sua consulta, bastando informar o número de sua inscrição imobiliária e o CPF ou CNPJ.





“Os contribuintes que desejarem pagar seu IPTU através de QR Code (Pix) podem acessar a segunda via através da página IPTU 2024 e gerar a DAM”, indicou Wanda Kono.





E a Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada no saguão do piso térreo da Prefeitura, atende diariamente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.





Neste espaço, o público recebe suporte e pode realizar uma série de procedimentos da área tributária e outras, sendo que para alguns destes serviços é necessário realizar agendamento prévio no portal eletrônico da Prefeitura. Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (43) 3372-4424 (WhatsApp).