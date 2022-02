Servidores estaduais marcam protesto para visita de Ratinho Júnior a Londrina

Os servidores públicos estaduais de Londrina marcaram manifestação nesta sexta-feira (4) em frente ao IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural), ou antigo Iapar, na Rodovia Celso Garcia Cid.

O objetivo é pressionar o governador Ratinho Junior (PSD), que estará em agenda em Londrina para lançamento da obra do Viaduto da PUC, na zona oeste - deverá ser construído no cruzamento com a BR-369, na saída para Cambé.



De acordo com o presidente da Assuel Sindicato, que representa os servidores técnico-administrativos da UEL, Marcelo Seabra, a principal pauta do protesto é a reposição concedida em janeiro pelo atual governo ao funcionalismo público, de 3%, bem abaixo da inflação do período de 2021, que foi de 10,06%, segundo o IPCA.





A categoria ainda reclama que está desde 2016 acumulando perdas significativas que ultrapassam os 30% de defasagem. “Será uma oportunidade para mostrar para o governo e toda a população que não aceitamos o que estão fazendo com os servidores. Estamos numa situação de insolvência, de incapacidade de honrar com os nossos compromissos".





