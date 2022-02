Julgar transtorno alimentar pela TV é precipitado, dizem especialistas

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE Os comportamentos alimentares de dois participantes do BBB 22 geraram críticas e dúvidas nas redes sociais Continua depois da publicidade Continua depois da publicidade

Um dos temas mais comentados nas redes sociais nesta semana foi o transtorno alimentar. Telespectadores do BBB (Big Brother Brasil), da TV Globo, demonstraram preocupação com o comportamento alimentar de alguns participantes dessa edição do programa: Bárbara Heck, que estaria em uma dieta muito restritiva, e Arthur Aguiar, que estaria comendo compulsivamente.





O transtorno alimentar é quando a alimentação se torna um sofrimento e foco central de uma preocupação exacerbada, ocasionando um déficit nutricional e, como consequência, prejuízos à saúde física e mental da pessoa. Fora o excessivo ganho ou perda de peso, alguns dos sintomas mais comuns em transtornos são a baixa autoestima, depressão, irritabilidade, sentimento de culpa e dismorfia corporal. Continua depois da publicidade

“Alimentação é algo natural, é o nosso combustível e precisamos comer para sobreviver. Agora, quando vemos alguém pensando muito na alimentação ou em exercícios físicos para compensar aquilo que ingeriu, temos que acender um alerta e buscar um atendimento psicológico e até psiquiátrico em alguns casos”, explicou Andrea Valente, psicóloga e coordenadora do Seap (Serviço de Apoio Psicopedagógico) da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná).

De acordo com Valente, há um “culto ao corpo perfeito” de mulheres magras e homens com músculos bem definidos não só no BBB, mas na televisão em geral. Para diagnosticar um transtorno alimentar, entretanto, a psicóloga defendeu a necessidade de uma avaliação mais rigorosa e alertou que julgamentos precipitados pela tela do computador ou da TV podem ser arriscados.

Em nota, a assessoria de Bárbara informou que a modelo teve acompanhamento médico antes de entrar no reality show e está com boa saúde. Já no caso de Arthur, a esposa do ator, Maíra Cardi, disse em um vídeo no Instagram que ele estava comendo compulsivamente no programa como resposta para "preencher um vazio e um não pertencimento" na casa.

Veja os posts:





