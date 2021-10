Setembro foi quarto mês seguido que Londrina fechou com saldo positivo em empregos

Embora o resultado tenha sido menos expressivo que no mês anterior, a cidade de Londrina fechou o quarto mês seguido de saldo positivo no emprego em setembro. Foram 886 vagas geradas, resultado de 7.331 admissões e 6.445 desligamentos. Em agosto, a cidade ficou com saldo de 1.721 vagas, o maior registrado desde o início do ano.



Na ocasião, o economista e coordenador do estudo, o professor Marcos Rambalducci, afirmou que o resultado do mês de agosto foi motivado principalmente pela reabertura de bares e restaurantes, casas de eventos, e agências de viagem.

Comparada com outras cidades do Paraná, em setembro, Londrina ficou à frente de Cascavel (676), Foz do Iguaçu (719) e Ponta Grossa (121), mas atrás de Maringá (1.014) e Curitiba (2.911).





As vagas foram puxadas pelos setores de serviços (428) e do comércio (303), seguidos da indústria (152) e da construção civil (8). A agropecuária foi o único setor que ficou com saldo negativo, de uma vaga.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (26) pelo NuPEA (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas) da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal), campus Londrina, com base no banco de dados do do MTE (Ministério do Trabalho e do Emprego), na Rais (Relação Anual de Informações Sociais) e no Caged (Cadastro Geral de Emprego e Desemprego).







