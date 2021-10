Agências do Trabalhador do Paraná ofertam 10.127 vagas de emprego em todo o estado

A semana começa com 10.127 oportunidades de emprego com carteira assinada no Paraná, disponibilizadas nas 216 Agências do Trabalhador do Estado. Só para Curitiba e Região Metropolitana são 2.021 vagas. Os postos de trabalho temporários de final de ano já têm impacto nos números.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A Agência do Trabalhador de Curitiba disponibiliza vagas para contratação imediata. Neste caso, as oportunidades são para atendente de lojas e mercado (10 vagas), operador de máquinas agrícolas (4 vagas), auxiliar de limpeza (4 vagas), assistente administrativo (4 vagas) e costureiro a máquina na confecção em série (4 vagas).

Continua depois da publicidade





Já na Região Metropolitana, entre as principais oportunidades estão 363 vagas para auxiliar administrativo e 284 para operador de telemarketing.





A regional de Toledo é o destaque no Interior do Estado nesta semana, com 1.576 vagas abertas. Dentre elas, 520 são para auxiliar de linha de produção. Para trabalhador da cultura da maçã são 84 empregos e 50 para costureiras.



Continua depois da publicidade





Atendimentos – Os interessados em alguma das vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato com a Agência do Trabalhador do município. A Agência do Trabalhador de Curitiba voltou a atender o público de forma presencial.





Para evitar aglomeração, e respeitando todas as orientações das autoridades sanitárias, o atendimento é feito somente com horário marcado, das 9h às 17h. Os interessados devem agendar pelo site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. Confira as principais vagas ofertadas por regionais.