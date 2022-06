Sexta-feira deve ter chuva e fim de semana, temperaturas mais baixas em Londrina

A sexta-feira (17) tem máxima de 28°C, com sol e previsão de chuva ao início e final da noite em Londrina. Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o tempo se mantém instável, com 82% de probabilidade de chuva.

A mínima foi de 13°C. De acordo com o sistema, o sábado (18) chega com queda na temperatura, mas sem chuvas. A mínima é de 12°C e mínima 21°C.

Já o domingo (19), com temperaturas ainda mais baixas, tem 95% de probabilidade de chuva. A mínima de 10°C e máxima de 18°C, conforme prevê o Simepar.





