Máscara volta a ser obrigatória nas repartições públicas de Ibiporã

A Prefeitura de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) publicou um decreto em que volta a exigir a utilização da máscara dentro das repartições públicas do município.

O texto assinado pelo prefeito José Maria Ferreira destaca que a decisão foi tomada diante do “aumento do índice de servidores com exames positivos para a Covid-19 em vários departamentos”.

Atualmente, cerca de 40 trabalhadores estão afastados em razão da doença. O município tem mais de 1.600 servidores. Em março, o Governo do Estado derrubou a obrigatoriedade do acessório de proteção em locais abertos e fechados, com exceção de unidades de saúde e para pessoas com suspeita ou confirmação de infecção. A medida estadual foi adotada pelas cidades, inclusive, Ibiporã.





