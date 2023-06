Shopping de Londrina é apontado como exemplo de sustentabilidade pelo Ministério Público

O último levantamento do Shopping Boulevard, em Londrina, apontou que a taxa de reciclagem de resíduos do local já atingiu 96%. Ou seja, de todo o volume gerado, apenas 4% são destinados ao aterro sanitário. O ano de 2022 terminou com 793 toneladas de resíduos reciclados, 531 toneladas de resíduos enviados para compostagem e 39 toneladas de materiais enviados para coprocessamento.





O coordenador regional do Gaema (Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente), promotor Renato dos Santos Sant'Anna, visitou o empreendimento no final de maio com o objetivo de conhecer as boas práticas sustentáveis e o processo de conscientização ambiental realizados pelo Shopping em Londrina.

Publicidade

Publicidade

“Fiquei impressionado com a estrutura, com o zelo e capricho com que o Boulevard tem feito a gestão de resíduos no dia a dia, principalmente por se enquadrar como um grande gerador. Além disso, me chamou muita atenção o contato direto com os lojistas e o trabalho de conscientização do porquê se envolver no processo e como todos saem ganhando com menos poluição e procurando uma economia circular, com o menor número possível de rejeitos levados ao aterro sanitário”, afirmou o coordenador regional do órgão ligado ao Ministério Público, responsável por 55 municípios no Norte do Paraná.

Publicidade