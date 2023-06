UEL: Professores fazem assembleia para decidir futuro da greve

Os professores da UEL (Universidade Estadual de Londrina) se reúnem na tarde desta quarta-feira (7) para uma assembleia que vai deliberar se a greve continua ou será suspensa na universidade. O Sindiprol/Aduel trará informes e a votação a partir das 14h, no Anfiteatro Cyro Grossi (Pinicão).





Na semana passada, os representantes do Comando Estadual de Greve se reuniram com a Apiesp (Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público) para avaliar o andamento do plano de carreira docente, que estava parado na Seap (Secretaria de Estado da Administração e da Previdência) desde 11 de abril.

PROPOSTA DO GOVERNO AINDA NÃO É OFICIAL







"Após a pressão grevista, voltou a ser colocado em pauta. Na quinta-feira, dia 01 de junho, após reunião da Casa Civil com os reitores, o governador autorizou o andamento do Plano, revendo a posição anterior de que não ocorreria esta tramitação”, afirma o comando em nota de sexta-feira (2), indicando aos sindicatos locais a discussão se aceitam ou não o aceno do governo estadual.

Na segunda-feira (5), o Comando de Greve da UEL divulgou uma nota e considerou que “não há elementos concretos para a deliberação pelo fim da greve”, e ressaltou que a decisão é da base da categoria, em assembleia.





“Portanto, o Comando de Greve solicita que, por meio de suas instâncias, o governo oficialize uma proposta de recomposição salarial para ser avaliada pela categoria docente”, completa a nota divulgada na segunda.





