Shopping de Londrina promove arrecadação de agasalhos

O Catuaí Shopping Londrina (Rod. Celso Garcia Cid, 5600 - Gleba Fazenda Palhano), promove uma campanha de arrecadação de agasalhos até o dia 15 de junho. Podem ser doados itens como cobertores, casacos, calçados fechados, moletons, jaquetas, calças, luvas, gorros e outras peças em boas condições de uso e limpas, tanto adulto quanto infantil.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Tudo o que for arrecadado será destinado à instituição Amor em Ação, que atende crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social no Jardim União da Vitória, localizado na zona sul. A caixa de coleta dos itens se encontra na entrada principal do shopping, ao lado dos caixas de autoatendimento.





Coleta de materiais eletrônicos





Publicidade

Em razão do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no início de junho, o Catuaí promove também um dia todo voltado à arrecadação de materiais eletrônicos em desuso. A ação acontece neste sábado (7), das 9h às 16h, no estacionamento, próximo à Renner.





Publicidade

Podem ser descartados itens como ferro de passar, máquina de lavar, CPUs, teclados, mouses, liquidificadores, CDs, DVDs, fios, modems, televisores, monitores, fogões, tablets, celulares, carregadores, panelas elétricas, pendrives, entre outras peças similares que não funcionam mais.





A ONG E-Eletro, parceira da ação, será responsável pelo descarte correto dos itens arrecadados, reaproveitando o que é possível e promovendo o destino ambientalmente legal e responsável dos equipamentos.