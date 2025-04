Shopping de Londrina promove evento de adoção de pets no próximo domingo (23)

UBSs de Londrina funcionarão no sábado para atendimento às mulheres

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Panissa (região oeste), UBS do Santiago (região oeste), UBS do Padovani (região norte), e UBS do Aquiles Stenghel (região norte) abrirão das 8h às 14h, no próximo sábado (22), para atendimento do público feminino.