UBSs de Londrina funcionarão no sábado para atendimento às mulheres

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Panissa (região oeste), UBS do Santiago (região oeste), UBS do Padovani (região norte), e UBS do Aquiles Stenghel (região norte), em Londrina abrirão das 8h às 14h, no próximo sábado (22), para atendimento do público feminino. Para atendimento no dia, é necessário fazer agendamento prévio, via internet, neste site





A ação promovida pela a Prefeitura de Londrina também ocorreu nesta quinta-feira (20), dessa vez as UBSs do Vivi Xavier (região norte), UBS do Parque das Indústrias (região sul), UBS do Armindo Guazzi (região leste), UBS do Santa Rita (região oeste), e UBS do Centro (região central) abriram no período da noite.





Ainda há vagas disponíveis





Para sábado (22), foram disponibilizadas 288 vagas, das quais 190 já foram preenchidas, restando 98 vagas.





A abertura das UBSs no período noturno faz parte campanha “Mulher em Foco – Autocuidado e Prevenção”, da Secretaria Municipal de Saúde, realizada no Mês da Mulher, a fim de promover ações de saúde e cuidado ao público feminino. A ação prosseguirá na próxima semana, nos dias 27 e 29. As mulheres que desejarem participar nestes dias, podem fazer o agendamento pelo mesmo site . Àquelas que tiverem dificuldade em realizar o agendamento on-line, podem realizá-lo diretamente na UBS mais próxima da residência.





O público elencado para atendimento campanha são mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, para a coleta do preventivo, e 50 a 59 anos, para a realização da mamografia, pois se trata da faixa etária de maior incidência, tanto do câncer de mama quanto do câncer de colo uterino. Quem está fora da faixa pode realizar os exames em outros momentos, durante a semana, nas agendas eletivas da unidade, pois estas ações são contínuas durante o ano todo e intensificadas no Mês da Mulher.





De acordo com a enfermeira e coordenadora de Saúde da Mulher na Atenção Primária SMS, Priscila Colmiran, esta ação representa uma oportunidade que a Prefeitura oferta às mulheres, para promover o autocuidado e a prevenção, principalmente relacionada aos cânceres de mama e de colo de útero. “O horário noturno visa atender aquelas mulheres que trabalham ou que têm alguma dificuldade de sair do seu domicílio em horário comercial”, disse.





