Melhorando o trânsito

Sinalização no cruzamento das ruas Benjamin Constant e Rio de Janeiro será alterado

Redação Bonde com assessoria de imprensa
12 mai 2025 às 18:06

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informou, nesta segunda-feira (12), que a esquina das ruas Benjamim Constant e Rio de Janeiro, no Centro de Londrina, irá receber mudanças nos semáforos para melhorar o fluxo de veículos. 


Próxima da Praça Rocha Pombo, Museu Padre Carlos Weiss e do Planetário, o cruzamento terá a sinalização horizontal e vertical modificada antes da instalação e ativação do novo equipamento. 


Segundo a Companhia, a data para ativação será informada previamente.


PM morta em acidente é homenageada por colegas de trabalho em Londrina
A policial militar Jessyca Layla Calmon dos Santos, de 26 anos, morreu em um acidente na PR-090, em Santa Cecília do Pavão (Norte), na madrugada deste domingo (11).
