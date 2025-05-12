Sinalização no cruzamento das ruas Benjamin Constant e Rio de Janeiro será alterado

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informou, nesta segunda-feira (12), que a esquina das ruas Benjamim Constant e Rio de Janeiro, no Centro de Londrina, irá receber mudanças nos semáforos para melhorar o fluxo de veículos.





Próxima da Praça Rocha Pombo, Museu Padre Carlos Weiss e do Planetário, o cruzamento terá a sinalização horizontal e vertical modificada antes da instalação e ativação do novo equipamento.





Segundo a Companhia, a data para ativação será informada previamente.



