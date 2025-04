Sinalizações dos semáforos 'sensorizados' recebem melhorias em 13 pontos de Londrina

Londrina tem um total de 13 pontos com sensores em semáforos, locais onde o sistema é acionado por aproximação e passagem do veículo em uma faixa sensível implantada sob o pavimento asfáltico. A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que gerencia todo o sistema semafórico do município, está verificando estes pontos e melhorando a sinalização horizontal e vertical. O trabalho, que começou semana passada, deve se encerrar até o começo de maio, dependendo das condições meteorológicas.





O sensor, que é acionado com o tráfego do carro dentro da velocidade permitida para a via, otimiza o fluxo de veículos nos cruzamentos e melhora a percepção dos pedestres nas esquinas. Trata-se de um laço indutivo que fica debaixo do asfalto, na aproximação do semáforo, antes da faixa de retenção veicular. O carro passa em cima e o sensor o detecta em poucos segundos, acionando o mecanismo e o estágio do tempo de abertura do sinaleiro logo à frente.





Segundo o diretor de Trânsito da CMTU, Rafael Sambatti, a vantagem dos conjuntos com sensores, se comparados aos convencionais, que funcionam com temporizador, é o melhor aproveitamento do acionamento do semáforo, “principalmente para controlar melhor o fluxo das vias de maior movimento, que recebem grande parte dos veículos. Caso não haja fluxo nas ruas ou avenidas adjacentes, por exemplo, o semáforo da via principal permanece operando no verde até detectar a aproximação de um veículo na transversal”.





A CMTU estuda expandir o sistema, que começou a ser implantado em Londrina em 2009. Hoje, os pontos que contam com a tecnologia são: