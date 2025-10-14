Sinttrol inaugura amplo setor jurídico e subsede do Instituto Edésio Passos

O Sinttrol (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina) inaugurou na última sexta-feira (10) um espaço jurídico mais amplo e capaz de atender aos seus associados e representados. O Sindicato, ao mesmo tempo, instalou a subsede do IEP (Instituto Edésio Passos), fundado em Curitiba e agora com a primeira extensão no Estado.





A edificação, anexa à sede do Sinttrol e com acesso pela avenida Duque de Caxias, 3.976, tem 280 m² de área construída com recepção, salas de atendimento jurídico e espaço para reuniões e cursos. A estrutura conta também com áreas para treinamentos e formação política e sindical. Todas estas atividades estão sintonizadas com os objetivos do Instituto Edésio Passos, liderado pelo advogado André Passos, seu filho.

“O Instituto Edésio Passos (IEP) é um centro de encontro, troca de ideias e formação profissional inspirado no grande advogado trabalhista, jornalista, escritor, poeta e militante político Edésio Passos, que teve papel decisivo na defesa dos direitos dos trabalhadores e na história da categoria dos rodoviários”, disse José Aparecido Faleiros, presidente do Sinttrol e vice-presidente da Fetropar (Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Paraná).





HOMENAGEM A EDÉSIO PASSOS

André Passos, fundador do Instituto há nove anos, lembrou o forte vínculo entre Edésio Passos e Londrina, onde ele teve voz ativa no movimento trabalhista e sindical. “O lançamento do Instituto no Sinttrol, com uma estrutura tão carinhosamente construída ,foi a maior homenagem que meu pai já recebeu”, afirmou, ao descerrar a placa com dizeres que estão em livro biográfico do homenageado:





“O que mais me orgulho da profissão que escolhi é que todos os atos que participei nesta condição resultaram na construção de uma vida melhor para milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Os que não tinham voz, se fizeram ouvidos. Os que foram injustiçados, conseguiram alguma reparação; os que foram perseguidos, resgataram suas liberdades; os que estavam necessitados, obtiveram algum ganho. Mas o que foi e é mais importante: ajudei que aprendessem a ser donos de suas próprias existências”.

A inauguração contou com a presença da deputada federal Lenir de Assis (PT-PR), que lembrou o relevante legado de Edésio Passos para o sindicalismo brasileiro e destacou a importância de os sindicatos estruturarem os seus setores jurídicos para oferecer assistência eficiente e ágil aos trabalhadores. “Estou honrada por presenciar a instalação desse excelente espaço físico que tem também uma alma, a da luta pela ampliação dos direitos dos trabalhadores”, afirmou. “Muitas lições do Edésio Passos serão reproduzidas neste local”, completou.





Também estiveram presentes ao evento o juiz titular da 2ª Vara Federal de Londrina, Carlos Augusto Penteado Conte, representando o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT), e representantes de entidades sindicais de trabalhadores e de empregadores, incluindo o presidente da Fetropar (Federação dos Trabalhadores em Transportes do Estado do Paraná), Moacir Ribas Czeck, e do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina), Ovhanes Gava, além de outros sindicalistas e convidados.

MEMÓRIA DE JOÃO BATISTA





Um momento especial foi dedicado ao ex-presidente do Sinttrol, João Batista da Silva, que morreu aos 68 anos, vítima de covid, em 2021. Os seus dois filhos atuam na linha de frente do Sindicato: André da Silva é vice-presidente e coordenador do departamento jurídico do Sinttrol e Thiago da Silva, assessor jurídico do Sinttrol. A viúva do ex-presidente, Ângela Maria Batista, foi homenageada.

Operários que trabalharam na construção do anexo ao Sinttrol participaram da cerimônia, assim como funcinários do Sindicato, tanto da sede como das quatro subsedes instaladas em Arapongas, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos.