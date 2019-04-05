Pesquisar
Sinttrol
Direitos trabalhistas
Sinttrol inaugura amplo setor jurídico e subsede do Instituto Edésio Passos
Sem acordo
Londrina: sindicato diz que greve do transporte coletivo está mais próxima
Greve geral
Sindicato fala em 'paralisação espontânea' em ônibus de Londrina
Acordo em audiência
Trabalhadores aprovam fim da greve do transporte coletivo
05 abr 2019 às 17:21
Paralisação adiada
Trabalhadores dos ônibus não entram em greve
17 dez 2018 às 20:07
Categoria em greve
Três funcionários da TIL foram atropelados durante protestos, diz sindicato
10 jun 2015 às 14:31
Trabalhadores em greve
TIL diz que transporte metropolitano funciona parcialmente
10 jun 2015 às 08:52
Impasse entre sindicatos
Após 22 meses, transporte coletivo continua sem acordo em Londrina
23 out 2014 às 17:44
Transporte metropolitano
Trabalhadores aceitam proposta da TIL e descartam greve na região de Londrina
12 jun 2014 às 15:32
Negociações continuam
Sinttrol suspende greve do transporte coletivo em Londrina
18 dez 2013 às 21:53
