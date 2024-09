Situação crítica: umidade do ar chega a 14% nesta terça em Londrina

A umidade relativa do ar chegou a 14% nesta terça-feira (3) em Londrina, de acordo com informações do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná). A porcentagem é considerada crítica, já que, para estar em um patamar considerado aceitável, deve ficar acima de 60%.





O órgão também ressalta que a umidade diminuiu gradativamente com o passar dos dias. Na segunda-feira (2), o número alcançou 24%, o dobro do registrado nesta terça.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A expectativa é que o ar volte a ficar mais úmido a partir da próxima sexta-feira (6), quando uma chuva de 10 mm deve subir os níveis para 60%, porcentagem mínima de umidade considerada saudável.





A situação se encontra crítica, de acordo com o Simepar, pelo fato de uma massa de ar quente estar sobre a região sul do Brasil. O fenômeno, em combinação com as queimadas em vários pontos do território nacional, contribuiu para a intensificação e agravamento da situação.

Publicidade





Nos últimas dias, os termômetros passaram dos 37ºC nos municípios da região norte do Paraná. Sexta-feira, as altas temperaturas devem dar uma "pequena trégua" em Londrina devido à chuva, marcando máximas de 26ºC, mas, no sábado (7), o calor tem previsão de voltar, elevando as máximas da próxima semana, que devem atingir novamente os 35ºC.