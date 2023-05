TCE finaliza nesta quinta-feira fiscalização em obra de trincheira

Auditores de controle externo do TCE-PR (Tribunal de Contas do Paraná) concluem nesta quinta-feira (4) em Londrina a fiscalização in loco da obra da trincheira das avenidas Leste-Oeste e Rio Branco.





A inspeção começou na quarta-feira (3) e ocorre por conta de uma solicitação do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa), braço do MP-PR (Ministério Público do Paraná).

Atrasada, a edificação já passou por uma série de aditivos autorizados pela gestão de Marcelo Belinati (PP).





Os acréscimos ao contrato executado pela TCE Engenharia dizem respeito tanto a mais prazo para entregar o serviço (a primeira data de entrega seria em janeiro deste ano, mas passou para julho) quanto a mais dinheiro a receber por isso (inicialmente calculada em R$ 25,5 milhões, a empreitada já custa R$ 34,7 milhões).





