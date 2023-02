Londrina: obra da trincheira na Leste-Oeste com a Rio Branco tem novo aditivo de R$ 2 mi

A gestão do contrato de construção da trincheira no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, na área central de Londrina, deu sinal verde para a liberação de um novo aditivo à construtora responsável pela obra. O montante de R$ 2 milhões – aceito pela empreiteira - representa o “aniversário” de mais um ano das intervenções, que começaram em janeiro de 2021. A formalização do valor suplementar será feita pela secretaria municipal de Gestão Pública.





O contrato assinado com o município prevê que a cada 12 meses de serviços a empreiteira pode solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro a partir do saldo remanescente, contado a primeira data da apresentação da proposta, neste caso, 23 de setembro de 2020. O período utilizado para a análise foi de outubro de 2021 a setembro 2022. Foi levando em conta o INCC-DI (Índice Nacional de Custo de Construção), que apresentou um percentual de correção de 10,70%.





