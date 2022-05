Tempo se mantém frio mesmo com sol em Londrina nesta quarta

A quarta-feira (18) segue fria e com tempo firme em Londrina . Segundo a previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), o tempo deve se manter estável e sem chuvas, assim como foi nesta terça-feira (17).





A temperatura mínima, registrada às 5h, foi de 5,5°C. A máxima deve ficar em torno dos 15°C. De acordo com o instituto, a tendência é de baixas temperaturas e umidade também para os próximos dias, por isso, é importante se hidratar.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Para os próximos dias, é esperado um aumento gradual da tempertatura com a saída de massa de ar frio que encobre a região, além da estabilidade e baixa umidade.

Continua depois da publicidade





*Sob supeervisão de Luís Fernando Wiltemburg