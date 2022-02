Concessionária diz que ILS no aeroporto de Londrina 'não está no foco neste momento'

A necessidade de investimento em equipamentos que aumentem a segurança aeroportuária no Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, veio à tona mais uma vez nos últimos dias. Na noite de quinta-feira (27), um avião da companhia aérea Azul que havia decolado de Campinas (SP) não conseguiu pousar no terminal do Norte paranaense em razão das condições meteorológicas desfavoráveis.

O voo teve de alternar a rota e pousar no Aeroporto Regional de Maringá (Noroeste), a cem quilômetros de distância. Os passageiros completaram o trajeto até Londrina por via terrestre.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa da Azul, a empresa reforçou que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações.





A companhia ressaltou ainda que solicita um investimento por parte da administradora aeroportuária na melhoria da operacionalidade do aeroporto de Londrina, com a instalação de ferramentas como o ILS e ALS, que auxiliam os pousos em situações climáticas adversas. “Sem esses equipamentos e com a degradação da meteorologia em Londrina, principalmente nos meses de inverno, a Azul se vê obrigada a cancelar voos por questões de segurança operacional, valor inegociável na empresa”, destacou a companhia na nota.

