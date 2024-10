Terça-feira será de sol e tempo estável em Londrina e municípios da região

Nesta terça-feira (29), o clima permanece quente e com sol em toda a região de Londrina, segundo dados do Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).







As condições do tempo seguem muito parecidas com segunda-feira (28), ou seja, a tarde será abafada, principalmente no interior do estado com as temperaturas chegando aos 31°C.







Nos próximos dias, as condições seguem estáveis e sem possibilidades de chuvas em Londrina e nas cidades da região.