Terça-feira será de sol predominante e tempo estável em Londrina e na região

Eleitorado de Londrina cresce 1,54% e chega a 399.855 eleitores, conforme o TRE-PR

O balanço parcial do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) divulgado no dia 6 de junho aponta que Londrina chegou à marca de 399.855 eleitores, número 1,54% maior do que os 393.687 aptos a votar em 2022.