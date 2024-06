Eleitorado de Londrina cresce 1,54% e chega a 399.855 eleitores, conforme o TRE-PR

O balanço parcial do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) divulgado no dia 6 de junho aponta que Londrina chegou à marca de 399.855 eleitores, número 1,54% maior do que os 393.687 aptos a votar em 2022. A Justiça Eleitoral cogitou Londrina com mais de 400 mil eleitores, mas a revisão dos falecimentos acabou puxando o eleitorado para baixo. Os dados definitivos serão divulgados apenas em julho.





O juiz eleitoral Mauro Ticianelli explica que, em termos de eleitores ativos, Londrina ultrapassou o total de 400 mil no mês passado - como divulgou a FOLHA em 1° de junho -, mas esse número foi revisto por conta dos óbitos que ainda não haviam entrado no sistema. Após o mutirão para regularização do título eleitoral, ele avalia que a resposta do londrinense foi positiva.

Entre as cinco cidades que mais receberam eleitores em comparação com o último pleito estão São José dos Pinhais, com 10.926 novos eleitores; Curitiba, com 10.879; Foz do Iguaçu, com 8.336; Fazenda Rio Grande, com 7.754; e Ponta Grossa, com 7.596. O crescimento em Londrina - até o momento - é de 6.168 pessoas aptas a votar.





No Paraná, o eleitorado saiu de 8.475.632, em 2022, para 8.651.288, em 2024, um acréscimo de 175.656 novos eleitores, cerca de 2,03%.





“Os números que estão sendo apresentados ainda não são definitivos. Os dados consolidados só estarão disponíveis em meados de julho porque ainda temos algumas pendências de processamento de requerimentos que foram feitos até 8 de maio e ainda receberemos muitas comunicações de condenações criminais, cumprimento de penas, falecimentos e esses dados todos acabam interferindo no número final do eleitorado”, afirma o secretário de Comunicação e Multimídia do TRE-PR, Willian Gallera Garcia.





A novidade para este ano é que os municípios de São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu, com 222.701 e 204.489 eleitores, respectivamente, terão a possibilidade de segundo turno pela primeira vez.