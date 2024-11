Terça-feira será de tempo estável e calor em Londrina e nos municípios da região

Nesta terça-feira (26), o dia será quente e com Sol em toda a região de Londrina, segundo dados do Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).



O tempo permanece estável em todas as regiões do Estado. O Sol deve predominar durante toda a tarde, com a temperatura chegando aos 33 °C.



Já na quarta-feira (27), o tempo muda, com previsão de algumas chuvas, especialmente entre o oeste, o sudoeste e o centro-sul do Paraná. Apesar disso, o calor segue intenso, deixando o tempo muito abafado, com temperaturas mais elevadas à tarde.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta terça-feira foi de 22°C.