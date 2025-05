Terça-feira será de tempo instável e quente em Londrina e na região

Nesta terça-feira (18), o clima permanece quente e instável em toda a região de Londrina, conforme aponta o Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O avanço de uma frente fria pelo Sul do País deve favorecer a instabilidade em todo o Estado. Na região Norte, o Sol e o calor devem predominar durante todo o dia, com chances de chuvas durante a tarde. Com isso, as temperaturas podem chegar a 30°C.





Nos próximos dias, o tempo não deve ter muitas alterações, já que o calor predomina e há chances de chuva e tempestades a qualquer momento.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta terça-feira foi de 22°C.