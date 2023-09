Londrina promove oficina para mulheres sobre estratégias de precificação

As participantes também vão aprender sobre análise de sensibilidade de preços em relação a fatores diversos que podem impactar os custos, e que incluem características como o tipo de negócio, sazonalidade, gestão de estoque, influência de fatores climáticos, época do ano, eventos comemorativos, avaliações dos preços realizados pela concorrência, entre outros.

As aulas serão ministradas pela professora Sandra Bovo. Ao todo, o curso contempla três aulas, divididas em três etapas que irão tratar as abordagens de precificação baseadas em custos de mercado, considerando a concorrência e a demanda.

O curso é gratuito, e podem participar mulheres acima de 18 anos que já são empreendedoras ou que pretendem começar a empreender. São ofertadas 30 vagas, e as inscrições já podem ser feitas, através do WhatsApp (43) 9 9945-0056.

A capacitação, que é oferecida por meio da Sala da Mulher Empreendedora em parceria com o Sebrae, será realizada na próxima terça (19), quarta (20) e quinta-feira (21), das 14h às 16h, na sede do COM (Centro de Oficinas para Mulheres). O endereço é Rua Valparaíso,189, Parque Guanabara.

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) está com inscrições abertas para a Oficina de Precificação de Produtos.





A professora Sandra Bovo explicou a importância da participação das mulheres empreendedoras, e das que pretendem empreender, para terem orientação de como formar seus preços, entender quais os custos reais de seus produtos e o quanto podem lucrar nas suas vendas.

“É importante que a microempreendedora conheça o seu produto e seus concorrentes, então o objetivo do curso é que essa profissional tenha ciência de todos esses fatores”, disse.





Segundo a gerente do Centro de Oficinas para Mulheres da SMPM, Carina Souza, essa oficina é essencial tanto para quem está iniciando quanto para quem já tem seu próprio negócio, pois a formação do preço para a venda pode garantir o lucro e a sustentabilidade do empreendimento. Dessa forma, torna o negócio rentável para quem vende e acessível ao consumidor.





“O curso visa auxiliar as mulheres com alguns conhecimentos básicos de como calcular os custos e as despesas que têm na produção, para chegar a um preço adequado para seus produtos”, informou.