Procon-PR e Febraban fecham parceria para promover educação financeira gratuita

Para prevenir casos de superendividamento e promover a educação financeira das famílias, a Seju (secretaria da Justiça e Cidadania), por meio do Procon-PR (Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor), formalizou na quinta-feira (14) uma parceria com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) para promover a plataforma digital Meu Bolso em Dia.





A plataforma é gratuita, foi construída com o Banco Central do Brasil e disponibiliza aulas, orientações, trilhas de conhecimento, testes e simulações, entre outros conteúdos de linguagem acessível e didática que promovem a educação e a orientação financeira a consumidores de produtos e serviços financeiros e o uso consciente do crédito.

Publicidade

Publicidade





Pela parceria, com duração inicial de 12 meses, o Procon-PR vai promover o uso da plataforma nos mutirões e canais de divulgação e, em troca, vai ter acesso aos relatórios e indicadores gerados pelo sistema, o que ajudará a traçar perfis de consumo específicos dos paranaenses para desenvolver e orientar políticas públicas.





Entre os conteúdos programáticos disponíveis na plataforma se destacam o planejamento financeiro, criação de poupança, investimentos e relação com o dinheiro, além de informações que ajudam a entender e usar produtos e serviços bancários para diferentes perfis da população e faixas etárias.

Publicidade





Segundo Santin Roveda, secretário estadual da Justiça e Cidadania, tanto os consumidores quanto o sistema financeiro são beneficiados com a cooperação. “As parcerias com os diferentes órgãos da sociedade civil têm sido um grande diferencial do Governo do Estado. Com o Paraná já em fase de pleno emprego e de crescimento econômico, a educação financeira é fundamental para as famílias não caírem em armadilhas e se não se endividarem para além das suas condições de pagamento”, afirma.





“É importante para a Febraban firmar essa parceria com a Secretaria da Justiça e Cidadania do Paraná”, destaca Amaury Oliva, diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da entidade. “O Procon-PR é uma liderança nacional na defesa do consumidor, tem capilaridade e contato próximo com o cidadão e será um parceiro estratégico para que possamos fazer uma atuação conjunta e coordenada em prol da educação financeira”.





De acordo com a coordenadora do Procon-PR, Claudia Silvano, a parceria complementa as iniciativas do Poder Público estadual e federal de renegociação de dívidas, pois promove a prevenção ao superendivamento. “O consumidor brasileiro não tem o hábito de organizar as suas contas, controlar os seus gastos de acordo com a sua renda, e isso cria situações difíceis que resultam em inadimplência e prejuízos”, frisa.





Na plataforma, os consumidores podemo se cadastrar gratuitamente e traçar uma trilha de conhecimento específica gerada por Inteligência Artificial, com base nos dados sobre renda e consumo fornecidos pelos usuários. Ela traz ainda o inovador e exclusivo I-SFB (Índice de Saúde Financeira do Brasileiro), ferramenta por meio da qual é possível fazer um diagnóstico individual para identificar vulnerabilidades e personalizar estratégias de solução para reequilíbrio das finanças.