Termina nesta sexta prazo para inscrições da graduação em Letras na UAB Londrina

As inscrições para participar do processo seletivo para o curso de graduação em Letras Português e suas Literaturas, ofertado pela Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste), vão até esta sexta-feira (21). O procedimento pode ser feito no próprio site da universidade, onde estão reunidos os editais e informações necessárias. Este curso ocorre na modalidade de EaD (Educação à Distância), mas algumas atividades são presenciais, tendo a UAB (Universidade Aberta do Brasil) polo Londrina como espaço físico de referência na cidade.





No total, foram abertas 22 vagas para essa seleção diferenciada que será feita com base no resultado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) dos últimos 10 anos. Do total de oportunidades existentes, são 14 vagas universais, das quais 2 para alunos de escola pública, 1 para PcD (pessoa com deficiência), 3 para negros alunos de escola pública e 2 para negros no geral, totalizando 22 posições.

Para se candidatar, é necessário ter feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) há até 10 anos. Caso o candidato tenha prestado o exame em mais de um ano, será considerado o resultado em que tenha obtido a maior média.





AULAS COMEÇAM EM ABRIL

Os resultados do processo seletivo serão publicados até o dia 7 de março de 2025, por edital no site da Unicentro. As aulas estão previstas para iniciar as atividades na segunda quinzena de abril. E a graduação para licenciatura no curso de Letras Português e suas Literaturas tem duração de 4 anos.





Em Londrina, os encontros com atividades presenciais, previstos para serem realizados aos sábados, de manhã, irão ocorrer no polo da UAB Londrina, que terá portas abertas para os alunos selecionados desenvolverem seus trabalhos.





A sede física da UAB Londrina fica localizada na rua Anísio Rigioli, s/n, no prédio da Caapsml, ao lado da sede administrativa da Prefeitura. Para solucionar dúvidas e obter mais informações há o número 43) 3372-4018 e o e mail [email protected] . E o perfil @escgovlondrina no Instagram também traz informações atualizadas sobre os cursos ofertados.





