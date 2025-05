Aeronáutica abre concurso com 345 vagas, e salário inicial chega a R$ 8.245,00

A FAB (Força Aérea Brasileira) abriu inscrições para o preenchimento de 345 vagas em diferentes especialidades. Os salários variam entre R$ 7.490 e R$ 8.245.





Todas as vagas são de nível superior. Os candidatos poderão se inscrever para as áreas de medicina, odontologia, farmácia e engenharia. Há também vagas para capelães e para o quadro de apoio. As inscrições para os cargos poderão ser feitas até o dia 17 de março no seguinte link: https://www2.fab.mil.br/ciaar/index.php/admissao-e-selecao#exames-em-andamento.





Para participar, é necessário realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 150. É possível solicitar isenção do pagamento caso o candidato esteja inscrito no CadÚnico (cadastro do governo federal) ou se for doador de medula óssea.





Para ocupar os cargos de especialidade, os candidatos deverão ter, no máximo, 35 anos até o dia 31 de dezembro de 2026. Quem quiser se candidatar ao cargo de oficial de apoio deverá ter, no máximo, 32 anos até a mesma data.





O exame de admissão ao estágio de instrução e adaptação para capelães exige que os candidatos tenham entre 30 e 40 anos até o final e 2026.





DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS





Cargo - Número de vagas

Dentista - 3

Farmacêutico - 4

Médico - 311

Engenheiro - 14

Quadro de apoio - 7

Capelão - 6





Cada uma das áreas apresenta também especialidades específicas. Os candidatos deverão verificar os cargos disponíveis no edital do concurso e indicar a preferência no momento da inscrição.





Os aprovados para o cargo de capelão terão um salário de R$ 7.490. A remuneração inicial nas demais especialidades é de R$ 8.245.





COMO SÃO FEITOS OS EXAMES DE ADMISSÃO?





Os exames do concurso contam com a aplicação de provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação de condicionamento físico e validação documental. Dentistas e farmacêuticos também deverão passar por prova prático-oral, e médicos deverão realizar uma prova oral.





Ao todo, 20% das vagas serão reservadas para candidatos negros. O concurso terá a aplicação de um procedimento de heteroidentificação.





As provas escritas do concurso serão aplicadas no dia 16 de junho. Caso o candidato seja aprovado em todas as etapas, ele deverá participar de um curso no CIAAR (Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica), na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. O curso terá a duração aproximada de 17 semanas e terá início no dia 20 de abril.