Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
14 dias de atraso

Terminal Central de Londrina reabre entrada pela rua Professor João Cândido

Redação Bonde com N.Com
09 set 2025 às 14:54

Compartilhar notícia

Divulgação/ CMTU
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) finalizou a revitalização completa da entrada de passageiros da rua Professor João Cândido, do Terminal Urbano Central do Transporte Coletivo de Londrina. As melhorias nas guaritas foram iniciadas em julho e finalizadas no último final de semana. O acesso foi reaberto ao público na segunda-feira (8). A reforma durou 54 dias, 14 a mais que os 40 previstos.


A reforma da outra entrada, pela avenida São Paulo, já havia sido entregue no começo de julho, o da João Cândido segue o mesmo padrão. Desta forma, o novo layout de entrada e saída de usuários no terminal foi concluído. O gasto total com os dois acessos foi de R$ 645 mil, recursos que haviam sido alocados na planilha de custos das duas concessionárias do transporte coletivo da cidade: a Transportes Coletivos Grande Londrina e Londrisul.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Pelo projeto executado, a entrada pela rua Professor João Cândido compreendeu a retirada de todas as barreiras arquitetônicas (grades), reforma e climatização das guaritas de arrecadação, para oferecer conforto aos servidores do local; instalação de forro e nova iluminação no espaço, reforma e ampliação do posto de venda de créditos e remodelação de toda a parte elétrica do local.


Todos os dias o Terminal Central registra uma média de 88 mil passagens (são 44 mil passageiros que circulam pelas dependências). “A obra, em seu aspecto geral, foi feita para humanizar o local, além de oferecer melhor acessibilidade e conforto aos clientes e trabalhadores do transporte”, explicou o gerente de Administração dos Terminais da CMTU, Alex José Luciano.

Publicidade


Aberto de domingo a domingo, 24 horas por dia, o Terminal Urbano Central comporta, atualmente, 57 linhas do transporte coletivo distribuídas entre dois pisos, com entrada dos ônibus pela rua Professor João Cândido e avenida Leste-Oeste.


Reforço na estrutura 

Publicidade


Além das melhorias nos acessos, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, está executando obras de recuperação estrutural do TC. Os serviços começaram dia 20 de agosto, e atualmente os operários estão retirando o reboco da parede de sustentação.


O projeto prevê o reforço da estrutura em concreto armado do terminal, com reparos e recuperação de diversos pontos onde há infiltrações e corrosões: “O objetivo é oferecer mais segurança e conforto para usuários e profissionais que trabalham ali, principalmente nos dias de chuva”, esclareceu Luciano. A previsão é entregar a obra em janeiro do ano que vem.

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Terminal Central Terminal Central de Londrina Terminal Central Urbano rua João Cândido
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas