Terminal Central de Londrina reabre entrada pela rua Professor João Cândido

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) finalizou a revitalização completa da entrada de passageiros da rua Professor João Cândido, do Terminal Urbano Central do Transporte Coletivo de Londrina. As melhorias nas guaritas foram iniciadas em julho e finalizadas no último final de semana. O acesso foi reaberto ao público na segunda-feira (8). A reforma durou 54 dias, 14 a mais que os 40 previstos.





A reforma da outra entrada, pela avenida São Paulo, já havia sido entregue no começo de julho, o da João Cândido segue o mesmo padrão. Desta forma, o novo layout de entrada e saída de usuários no terminal foi concluído. O gasto total com os dois acessos foi de R$ 645 mil, recursos que haviam sido alocados na planilha de custos das duas concessionárias do transporte coletivo da cidade: a Transportes Coletivos Grande Londrina e Londrisul.

Pelo projeto executado, a entrada pela rua Professor João Cândido compreendeu a retirada de todas as barreiras arquitetônicas (grades), reforma e climatização das guaritas de arrecadação, para oferecer conforto aos servidores do local; instalação de forro e nova iluminação no espaço, reforma e ampliação do posto de venda de créditos e remodelação de toda a parte elétrica do local.





Todos os dias o Terminal Central registra uma média de 88 mil passagens (são 44 mil passageiros que circulam pelas dependências). “A obra, em seu aspecto geral, foi feita para humanizar o local, além de oferecer melhor acessibilidade e conforto aos clientes e trabalhadores do transporte”, explicou o gerente de Administração dos Terminais da CMTU, Alex José Luciano.

Aberto de domingo a domingo, 24 horas por dia, o Terminal Urbano Central comporta, atualmente, 57 linhas do transporte coletivo distribuídas entre dois pisos, com entrada dos ônibus pela rua Professor João Cândido e avenida Leste-Oeste.





Reforço na estrutura

Além das melhorias nos acessos, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, está executando obras de recuperação estrutural do TC. Os serviços começaram dia 20 de agosto, e atualmente os operários estão retirando o reboco da parede de sustentação.





O projeto prevê o reforço da estrutura em concreto armado do terminal, com reparos e recuperação de diversos pontos onde há infiltrações e corrosões: “O objetivo é oferecer mais segurança e conforto para usuários e profissionais que trabalham ali, principalmente nos dias de chuva”, esclareceu Luciano. A previsão é entregar a obra em janeiro do ano que vem.

