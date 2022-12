Trabalhadores do transporte coletivo de Londrina pedem reajuste de 6,5%

O Sinttrol (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina) inicia na madrugada de segunda-feira (12), a partir das 4h, a coleta de assinaturas dos funcionários do transporte público urbano de Londrina para dar o aval a uma proposta de aumento salarial, que já foi apresentada às empresas LondriSul e Transporte Coletivo Grande Londrina, e o resultado da discussão foi obtido por meio de várias reuniões.







De madrugada, o sindicato fará a coleta das assinaturas nas portas das garagens das duas empresas e no período da tarde haverá coleta de assinaturas nos terminais urbanos, além de manter urnas itinerantes. A apuração da votação será feita a partir das 16h de segunda.

Um boletim informativo já foi emitido para todos os trabalhadores sobre essa negociação.





A proposta que consta no boletim é de um aumento de 6,5% para eliminar as perdas inflacionárias e a falta de reajustes por dois anos, e a elevação de R$ 450 para R$ 590 o valor pago no tíquete alimentação. A média salarial dos trabalhadores, segundo o sindicato, é de R$ 3.060.

O valor foi baseado no pedido de recuperação das perdas salariais que ocorreram entre os anos de 2020 e 2021 para o trabalhador por conta da pandemia de Covid-19, período em que também não houve reposição salarial.





O sindicato pede a reposição da perda de 31% no valor do tíquete alimentação também pelas perdas ocorridas durante a pandemia.

Segundo informações do sindicato, a empresa TCGL (Transporte Coletivo Grande Londrina) tem cerca de 800 funcionários e a Londrisul possui 500.





Conforme dados apresentados pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) aos vereadores em outubro, o número de viagens mensais no transporte coletivo de Londrina cresceu de 1,69 milhão em janeiro de 2022 para 2,43 milhões em setembro.





